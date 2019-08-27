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Beydağ'da uyuşturucu operasyonu

2 saat önce

İzmir'in Beydağ ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Beydağ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

İzmir'in Beydağ ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre Eğridere Mahallesi Hacı Molla Ömer mevkiinde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi, ormanlık alan içinde bin 560 kök Hint keneviri tespit etti.

Olayla ilgili Ö.Y. (39 ) ve O.K. (19 ) gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 el yapımı tabanca da ele geçirildi.

Beydağ, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:46 Kaynak: AA
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