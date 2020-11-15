Beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki çocuğu darp eden şüpheliler serbest bırakıldı - Son Dakika

Beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki çocuğu darp eden şüpheliler serbest bırakıldı

15.11.2020 19:51

Kağıthane'de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki çocuğu darp eden iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kağıthane'de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki Enes Y.'nin aynı işyerinde çalışan 30 yaşındaki Yücel B. tarafından darp edildiği iddia edildi. Çocuğun daha önce de defalarca aynı kişinin işkencesine maruz kaldığını öne sürülürken, her seferinde şaka yaptığını söyleyen kişi son dayağını cep telefonu ile kayda aldırdı. Çeken çocuk o görüntüyü bir arkadaşına gönderdi. Görüntü daha sonra darp edilen Enes Y.'nin amcasına ulaştı. Çocuğun ailesi ve amcası iş yerine gelerek çocuğu oradan aldı.

KAHKAHA ATARAK GÖRÜNTÜLERİ KAYDETTİ

Olayın ortaya çıkması üzerine polis harekete geçti. Yücel B. gözaltına alınırken Enes Y. de ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Bugün Çocuk Şube Müdürlüğü'nden çıkarılan Enes Y.'yi darp ettiği iddia edilen Yücel B. İle o anları kahkaha atarak cep telefonu kamerasına kaydeden iş yeri sahibinin oğlu götürüldükleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarıldı.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki çocuğu darp eden şüpheliler serbest bırakıldı

Çocuk Şube Müdürlüğü, Kağıthane, Çocuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki çocuğu darp eden şüpheliler serbest bırakıldı - Son Dakika


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