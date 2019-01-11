Son Dakika Haberleri: Beyin Ölümü Gerçekleşen Kadının Organları Hastalara Umut Oldu

Beyin Ölümü Gerçekleşen Kadının Organları Hastalara Umut Oldu

1 saat önce

SAMSUN'da, 10 gün önce geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Gülcan Özek'in (50) organları ailesi tarafından bağışlandı.

Beyin Ölümü Gerçekleşen Kadının Organları Hastalara Umut Oldu, System.String[]
SAMSUN'da, 10 gün önce geçirdiği beyin kanaması sonrası  tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Gülcan Özek'in (50) organları ailesi tarafından bağışlandı. Özek'in ameliyatla alınan iki böbreği ve karaciğeri organ bekleyen hastalara umut oldu. 

Bafra ilçesinde oturan Gülcan Özek, geçirdiği beyin kanaması sonucunda 10 gün önce Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören kadının bugün beyin ölümü gerçekleşti. Görevlilerin görüştüğü ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine aynı hastanede gerçekleştirilen ameliyatla Özek'in iki böreği ve karaciğeri alındı. Bir böbrek ambulansla Çarşamba Havalimanı'na götürülüp buradan tarifeli uçağa nakledilerek İstanbul'a gönderildi. Diğer böbrek ile karaciğerin ise aynı hastanede yapılacak operasyonlarla hastalara nakledileceği belirtildi. 

Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak, acılı aileye verdikleri bu onurlu karar nedeniyle organ nakli bekleyen tüm hastalar adına teşekkür ettiğini belirterek, beyin ölümü gerçekleşen Özek'e de Allah'tan rahmet diledi. Bir süredir karaciğer nakli ameliyatlarına ara verilen OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ise karaciğer nakli ameliyatlarının yeniden yapılmaya başladığı belirtildi. - Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:14 Kaynak: DHA

Samsun, Sağlık
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