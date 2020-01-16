Beykoz'da bir çiftlik alev alev yandı, çobanlar faciayı engelledi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da bir çiftlik alev alev yandı, çobanlar faciayı engelledi - Son Dakika

Beykoz'da bir çiftlik alev alev yandı, çobanlar faciayı engelledi

33 dakika önce

Beykoz'da gece saatlerinde bir çiftlikte bulunan ve içerisinde çobanların kaldığı müştemilatta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Beykoz'da bir çiftlik alev alev yandı, çobanlar faciayı engelledi, System.String[]

Beykoz'da gece saatlerinde bir çiftlikte bulunan ve içerisinde çobanların kaldığı müştemilatta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını kısa sürede fark eden çobanlar on büyükbaş hayvanı yanmaktan kurtarırken yükselen alevler karşısında çaresiz kaldı. İhbar üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.


Facianın eşiğinden dönüldü


Olay, saat 01.15 sıralarında Beykoz ilçesi, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, Riva Caddesi üzerinde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Çiftlik alanın dışında çobanlar için inşa edilen müştemilatta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden çobanlar ve mahalle sakinleri müdahalede yetersiz kalınca Beykoz İtfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Yangın çıktığı sırada çiftlikte bulunan on büyükbaş hayvanı tahliye eden çobanlar ayrıca müştemilat içerisindeki mutfak tüpünü de çıkartarak büyük bir faciayı engelledi.


Alevleri vatandaş görüntüledi


Çiftlikte birdenbire yanmaya başlayan müştemilattan yükselen alevler geceyi aydınlatırken o anlar vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olay yerine gelen polis ekipleri yangının neden çıktığının kesin olarak tespit edilmesi için soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Çiftlik, Beykoz, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:37 Kaynak: İHA
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