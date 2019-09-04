Beykoz'da İETT otobüsü yandı

Sürücü Yıldız, hareket halindeyken aracın motor kısmından birden duman ve alevler yükseldiğini belirterek, "Otobüsü hemen sağa çekip yolcuları tahliye ettim. Otobüsteki yangın tüpüyle müdahale ettim ama söndüremedim." dedi.

Anadolu Kavağı-Kavacık hattında çalışan Selahattin Yıldız idaresindeki İETT otobüsünün, Anadolu Kavağı Yuşa Yolu üzerindeyken motor kısmında alevler çıkması üzerine, sürücü aracı park ederek yolcuları tahliye etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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