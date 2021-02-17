Beykoz'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Beykoz'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

17.02.2021 01:49
Beykoz'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

BEYKOZ'da daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki gurup arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı.

BEYKOZ'da daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki gurup arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Sokakta park halindeki araçların da zarar gördüğü çatışmadan geriye sokağa atılmış tabancalar, dolu şarjörler ve mermi kovanları kaldı.

Olay saat 23.00 sıralarında Merkez Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre buradaki binadan çıkan bir grup ile otomobil ile gelen başka bir grup arasında silahlı çatışma çıktı. Tabanca ve pompalı diye tabir edilen av tüfeklerinin kullanıldığı çatışmada 2 kişi vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. Bu sırada otomobil ile gelen gurup geldikleri otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar polise haber verdi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, BİR KİŞİ YARALANDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Bağcı doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Halit K. İse Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÇATIŞMADA ÖLEN KİŞİNİN KARDEŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çatışmayı haber alarak olay yerine gelen İbrahim Bağcı'nın ağabeyi, kardeşinin hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren ağabeyi polisler güçlükle sakinleştirdi.

ÇATIŞMADAN GERİYE SOKAĞA ATILMIŞ SİLAHLAR VE DOLU ŞARJÖRLER KALDIPolis olayın meydana geldiği yerde geniş güvenlik önlemi aldı. Çatışmada kullanılan silahların ve dolu şarjörlerin sokağa atıldığı görüldü. Olay yeri inceleme ekibi çatışmanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Çatışmada kullanılan silahlar ile birlikte dolu şarjörler ve mermi kovanlarını incelenmek üzere muhafaza altına aldı. Çatışma sırasında cadde üzerinde park halindeki araçlardan bazıları silahlardan çıkan mermilerle hasar gördü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaçan zanlıların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

- İstanbul
Beykoz'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
Beykoz'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
Beykoz'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
Beykoz'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
Beykoz'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
Beykoz'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
Beykoz'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
Beykoz'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
Beykoz'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
Beykoz'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
Beykoz'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
Beykoz'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
Beykoz'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

silahlı çatışma, Çatışma, Silah, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beykoz'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Teröristlere destek veren ABD, artık bunu gizlemiyor! Türkiye sınırına 600 metre uzaklıkta YPG ile ortak üs kuracak Eda Ece rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya'yı video paylaşımıyla ifşa etti Koronavirüs testlerinde görülmeme ihtimali olan yeni bir mutasyon keşfedildi Ünlü YouTuber Erkan Porçay'a 4 yıl hapis cezası Nuri Alço'yu dolandırdıkları yöntemi şimdi de doktorda kullandılar! 150 bin liralık vurgun Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sürpriz! Kucağına aldığı bebek milli sporcu olarak karşısına çıktı Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı
Lille, evinde Ajax'a son dakikalarda yediği gollerle 2-1 yenildi Lille, evinde Ajax'a son dakikalarda yediği gollerle 2-1 yenildi         
00:54
Tarihi gün! NASA'nın uzay aracı Mars'a iniş yaptı Tarihi gün! NASA'nın uzay aracı Mars'a iniş yaptı         
23:57
İbo Show'un 14. bölüm konukları belli oldu! İmparator'un yeni imajı programın önüne geçti İbo Show'un 14. bölüm konukları belli oldu! İmparator'un yeni imajı programın önüne geçti         
23:21
Çırılçıplak poz veren yıldız basketbolcu Stephen Curry'nin eşi gelen yoruma sitem etti Çırılçıplak poz veren yıldız basketbolcu Stephen Curry'nin eşi gelen yoruma sitem etti         
22:14
Lüks otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak duvara çarptı, 5 kişi yanarak can verdi Lüks otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak duvara çarptı, 5 kişi yanarak can verdi         
21:03
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadına ceza yerine öpücük Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadına ceza yerine öpücük         
18:47
Gara şehidinin ailesinden yürek yakan açıklama: Açlıktan bir deri bir kemik kalmış, tanıyamadık çocuğumuzu Gara şehidinin ailesinden yürek yakan açıklama: Açlıktan bir deri bir kemik kalmış, tanıyamadık çocuğumuzu         
16:26
"Kayağa gidiyorum" diyerek canına kıyan doktorun yazdığı 6 sayfalık mektubun tam metni ortaya çıktı         
15:06
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı         
14:24
CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır? CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır?         
14:21
Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama         
13:53
Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar         
12:37
Dünya Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı         
11:02
Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık         
10:20
TBMM'de kabul edildi, uzman erbaşların emeklilik yaşı değişiyor TBMM'de kabul edildi, uzman erbaşların emeklilik yaşı değişiyor         
09:24
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Gara'da şehit düşen Yüzbaşı Burak Coşkun, PKK elebaşı Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı asmış Gara'da şehit düşen Yüzbaşı Burak Coşkun, PKK elebaşı Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı asmış         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2021 01:36:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beykoz'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei