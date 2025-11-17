Beykoz'da Kentsel Dönüşüm Hız Kesmeden Devam Ediyor

(İSTANBUL) - Beykoz'da güvenli, modern ve dayanıklı yaşam alanları oluşturmak amacıyla kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazanıyor. Bakanlığa bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın İstanbul genelinde uyguladığı "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında ilçede bulunan riskli yapılarını yenilemek isteyen vatandaşlara ev ve iş yerlerinin dönüşümü için hibe, kredi ve taşınma desteği sağlanıyor.

Beykoz'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Beykoz'un ilk kentsel dönüşüm adımı olan Tokatköy projesinin ardından şimdi de Çubuklu (B) Bölgesi'nde depreme dayanıklı, güvenli, modern ve konforlu konutların inşa edileceği yeni bir süreç başlıyor.

İlçede riskli yapıların dönüşümünü teşvik etmek amacıyla devlet tarafından 875 bin TL hibe, 875 bin TL uygun koşullu kredi ve 125 bin TL tahliye desteği sağlanıyor. Toplam 1 milyon 875 bin TL'ye varan destekle vatandaşların dönüşüm süreci kolaylaştırılıyor.

Amaç, vatandaşları güvenli ve yaşanabilir konutlara kavuşturmak

Riskli yapı tespiti yapılan binalarda yıkım işlemlerinin ardından kira yükünü hafifletmek amacıyla ev sahibine 18 ay boyunca aylık 8 bin TL, kiracılara ise defaten 16 bin TL destek ödemesi yapılıyor. Çubuklu (B) Bölgesi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteği ve Emlak Konut GYO aracılığıyla hak sahipliği tespit çalışmaları arazide devam ediyor. Amaç, bölge sakinlerini mahallelerinden koparmadan, daha güvenli ve yaşanabilir konutlara kavuşturmak olarak öne çıkıyor.

"Daha yeşil, daha güvenli ve daha güzel bir Beykoz için el ele verelim"

Proje sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, "Tokatköy'de olduğu gibi Çubuklu'da da önceliğimiz vatandaşlarımızın depreme dayanıklı, güvenli, modern ve konforlu konutlarda yaşamalarını sağlamak. Kimseyi mahallesinden, komşusundan ya da alıştığı çevreden koparmadan, herkesin yine kendi mahallesinde, daha sağlam ve yaşanabilir yuvalara kavuşması için çalışıyoruz. Beykoz'umuzu afetlere karşı dirençli, çevreye duyarlı ve yeşil alanlarıyla öne çıkan bir geleceğe hazırlıyoruz. Bu dönüşüm, dayanışma ve güvenle büyüyen bir Beykoz'un ortak başarısı olacak. Daha yeşil, daha güvenli ve daha güzel bir Beykoz için el ele verelim. Hep birlikte sahip çıkarsak, çocuklarımıza çok daha güçlü bir Beykoz bırakabiliriz" ifadelerini kullandı.