Beykoz\'da Park Halindeki Araca Saldırı

BEYKOZ'da park halindeki bir otomobili tüfekle kurşunlayan şüpheli kısa sürede yakalandı.

Olay, yeni yılın ilk dakikalarında saat 00.02 sıralarında Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan bir otomobile kurşun isabet etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, olayın şüphelisi olduğu belirlenen M.Ç. (68) yakalandı. Şüphelinin olayda kullandığı yivsiz tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.