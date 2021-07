Beylikdüzü'nde 6 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye belediye ekiplerince ulaştırıldı - Son Dakika

Beylikdüzü Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahibi ailelere desteğini sürdürdü. Belediye ekipleri, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sosyal incelemeler sonucu tespit edilen 6 bin 500 aileye et yardımı ulaştırmak için yola çıktı. Endüstriyel dolaplarda dinlendirilen kurbanlık etlerin dağıtımı, vatandaşlara sağlıklı bir şekilde ulaşması için soğutuculu araçlar ve uzman ekiplerle birlikte gerçekleştirildi. Beylikdüzü'nün hayırsever vatandaşları ve Beylikdüzü Belediyesi'nin katkılarıyla yürütülen et dağıtımında, toplam 32 ton kurban eti paketlenmiş bir şekilde ihtiyaç sahibi ailelere tüm hijyen ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek tek tek ulaştırıldı.

"Dayanışmayı güçlendirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Sürecin büyük bir özenle yürütüldüğünü vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Soframızı, ekmeğimizi, aşımızı paylaştığımız mübarek Kurban Bayramı'nı geride bıraktık. Bu bayram bağışlarıyla Beylikdüzü'nde yardımlaşma ruhunu yaşatan tüm vatandaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Sayelerinde 6 bin 500 ailemizin sofrasına toplam 32 ton et ulaştırdık. Sağ olun, var olun. Kurban satış ve kesim alanımızın temizliğinden tutun da, kurban etini taşıdığımız soğutucu araçlara kadar baştan sona her adımda titiz ve özenli bir şekilde hareket ettik. Beylikdüzü'nde dayanışmayı güçlendirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm komşularımın geçmiş bayramını bir kez daha kutluyor, aileleriyle sağlıklı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.