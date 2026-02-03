Beylikdüzü\'nde Arkadaş Kavgası

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde arkadaşlar arasında yaşanan tartışma kavgaya döndü. Taraflar tekme tokat birbirine girerken, diğer arkadaşları ise ayırmaya çalıştı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü gece saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir grup arkadaş sohbet ederken içlerinden ikisi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar tekme tokat birbirine girdi. İçlerinden bazılarının da karıştığı kavga dakikalarca devam etti. Grubun diğer üyelerinin ayırdığı kavga kameraya yansıdı. - İSTANBUL