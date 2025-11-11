Beylikdüzü'nde 'Evlilik Okulu' Programı Başlatıldı - Son Dakika
Beylikdüzü'nde 'Evlilik Okulu' Programı Başlatıldı

11.11.2025 12:12
Beylikdüzü Belediyesi, aile kurumunu güçlendirmek amacıyla 'Evlilik Okulu' programını başlattı. Sekiz ay sürecek programda evlilikte sağlıklı iletişim ve empati gibi konu başlıkları ele alınacak.

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, toplumun temel yapı taşlarından olan aile kurumunun güçlenmesine katkı sunmak amacıyla "Evlilik Okulu" programını başlattı. 8 ay boyunca her ay farklı bir konunun ele alınacağı seminerlerin ilkinde; evlilikte sağlıklı iletişim, empati kurma becerileri gibi konular ele alındı.

Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü Genç İşadamları Derneği (BEYGİAD) işbirliğiyle "Evlilik Okulu" programını başlattı. Her ay; evlilikte sağlıklı iletişimden rol paylaşımına, bilinçli ebeveynlikten tükenmişlik ve öz bakıma kadar birçok önemli konunun gündeme alınacağı 8 aylık programın ilk konuğu Aile Danışmanı Ayperi Baykal oldu.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde Baykal; evlilik öncesi ve evlilik sürecinde iletişimin önemi, empati kurma becerileri, sağlıklı sınırlar, ortak yaşamda sorumluluk bilinci ve problem çözme yöntemleri gibi konulara değindi.

"Bir ekip olduğumuzda çok daha güçlüyüz"

Baykal konuşmasında, mutlu bir evliliğin temelinin doğru iletişim ve karşılıklı anlayış olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Evlilik aslında dans etmek gibidir. Hayat yolculuğu içerisinde tıpkı ritim tutar gibi adımların eş zamanlı atılması ve birbirine duyarlı olmak evlilikte öğrenilen bir süreç. Saygılı iletişim ailenin temel taşını oluşturuyor. Kurduğumuz cümlelerle o köprüleri daha sağlam hale getirebiliyoruz veya o köprüleri çok basit konular için yıkabiliyoruz. Empati kurarak olayları yorumlamak, dinlemek ve çatışmaları çözmeye çalışmak çok kıymetli. Sabırlı olmak evliliğin en temel taşlarından biridir. Hayat bir mücadele ve bu mücadeleyi sürdürürken elinden tutmak istediğimiz insanla dayanışma içerisinde olduğumuzda, bir ekip olduğumuzda çok daha güçlüyüz. Dolayısıyla burada bazı kullandığımız kelimeler çok önemli, özellikle teşekkür edebilmek. Bir diğeri de yeri ve zamanı geldiğinde doğru şekilde özür dileyebilmek."

Kaynak: ANKA

