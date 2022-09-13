Şantajcı çeteye film gibi operasyon! İş adamını kaçırıp çıplak fotoğraflarını çekmişlerdi - Son Dakika
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Şantajcı çeteye film gibi operasyon! İş adamını kaçırıp çıplak fotoğraflarını çekmişlerdi

13.09.2022 15:14

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir eğlence mekanının sahibi M.A.'yı iş yerinden kaçırarak çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yapan ve ağabeyinin 9 bin lirasını ile cep telefonunu gasp eden 5 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin çatıdan kaçarken yakalandıkları anlar saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde 16 Mayıs 2022 tarihinde saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda bir gece kulübü işlettiği öğrenilen M.A., işyerine gelen silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Şüpheliler kaçırdıkları M.A.'nın çıplak fotoğraflarını ve videosunu çekip, mekanına el koymakla tehdit etti. Aynı şüpheliler M.A.'nın ağabeyi Y.A.'dan 100 bin lira para istedikleri, yanında bulunan 9 bin lira para alyans, altın kolye ve saatini gasp etti.

TUTUKLANDILAR

Serbest bırakılan M.A.'nın şikayeti üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Polis olaya karıştığı belirlenen Fesih E.(33)'yi olaydan bir gün sonra gözaltına aldı. Bu kişi tutuklandıktan sonra geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan operasyonda olayın faillerinden, Yakup E.(29) ve Fırat Ü.(20) de yakalandı. Fırat Ü.'nün evinde yapılan aramada kaleşkinof otomatik tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İş adamını kaçırıp, çıplak fotoğrafları üzerinden şantaj yapan 5 kişi yakalandı

ÇATIDA YAKALANDILAR

Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler Rıdvan E.(32), Kenan T.(25) Murat A.(24), Bünyamin E.(22), Salahaddin K.(24) Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin çatıdan kaçmaya çalışırken yakalandığı öğrenilirken, o anları da polis kamerası kaydetti.

İş adamını kaçırıp, çıplak fotoğrafları üzerinden şantaj yapan 5 kişi yakalandı

SİLAH, MERMİ VE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Daha önceden polise çok sayıda geliş kaydı bulunduğu öğrenilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir adet tabanca, çeşitli çap ve markada 174 mermi, iki adet hassas terazi ile 9 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Son dakika haberi | BEYLİKDÜZÜ'NDE İŞADAMINA ŞANTAJ VE GASP YAPAN ÇETEYE POLİS BASKINI Son dakika haberi | BEYLİKDÜZÜ'NDE İŞADAMINA ŞANTAJ VE GASP YAPAN ÇETEYE POLİS BASKINI BEYLİKDÜZÜ'NDE İŞADAMINA ŞANTAJ VE GASP YAPAN ÇETEYE POLİS BASKINI BEYLİKDÜZÜ'NDE İŞADAMINA ŞANTAJ VE GASP YAPAN ÇETEYE POLİS BASKINI
Kaynak: DHA

Beylikdüzü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şantajcı çeteye film gibi operasyon! İş adamını kaçırıp çıplak fotoğraflarını çekmişlerdi - Son Dakika

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