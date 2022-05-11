BEYLİKDÜZÜ'NDE KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ - Son Dakika
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BEYLİKDÜZÜ'NDE KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

11.05.2022 13:49

BEYLİKDÜZÜ'nde yaşadığı 6'ncı kattaki apartman dairesinin balkonundan düştüğü iddia edilen 52 yaşındaki Ayla Kartal hayatını kaybetti.

BEYLİKDÜZÜ'nde yaşadığı 6'ncı kattaki apartman dairesinin balkonundan düştüğü iddia edilen 52 yaşındaki Ayla Kartal hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.45 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, 14 katlı binanın 6'ncı katındaki dairede yaşayan 2 çocuk annesi Ayla Kartal, balkonundan sitenin bahçesine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kartal'ı çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelerin ardından Kartal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise Kartal'ın eşini ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Polis ve cumhuriyet savcısının olay hakkında incelemeleri devam ediyor.

DAHA ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Ayla Kartal'ın, daha önce eşi ile yaşadığı alacak verecek tartışması nedeni ile polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Kartal'ın bir süredir eşi ile de problemleri olduğu da iddia edildi.

"NABZI YOKTU"

Düştükten sonra Ayla Kartal'ın nabzını kontrol eden çevredeki bir işyerinin çalışanı, "Sabah bir kadın geldi işyerime. Bir kadının yerde yattığını söyledi. Ambulansı aradık. Nabzı yoktu. Ambulans geldi, alıp götürdüler. Yerde yatıyordu. Biz aradıktan sonra polis ve ambulans geldi" ifadelerini kullandı.

'AYLA HANIM YATIYORDU"

Olayın görgü tanıklarından Ramazan Çınar, 'Ayla hanımın kendini balkondan attığı söyleniyor. Sabah beni aradılar. Bina sakinlerinden biri, bir kadının yerde yattığını söyledi. Çıktığım da Ayla hanım yatıyordu. Ambulansı aradık. Eşini aradık geldiler, ambulansla hastaneye götürdüler" dedi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
BEYLİKDÜZÜ'NDE KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
BEYLİKDÜZÜ'NDE KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
BEYLİKDÜZÜ'NDE KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
BEYLİKDÜZÜ'NDE KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
BEYLİKDÜZÜ'NDE KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
BEYLİKDÜZÜ'NDE KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

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Barış Mahallesi, Beylikdüzü, Ambulans, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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