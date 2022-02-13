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BEYLİKDÜZÜ'NDE KLİMA ÜNİTESİNİ ÇALAN HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'NDE KLİMA ÜNİTESİNİ ÇALAN HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

13.02.2022 10:15
BEYLİKDÜZÜ'NDE KLİMA ÜNİTESİNİ ÇALAN HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

BEYLİKDÜZÜ'nde, bir iş yerine ait klima ünitesini çalan 1'i kadın 2 hırsız, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı.

BEYLİKDÜZÜ'nde, bir iş yerine ait klima ünitesini çalan 1'i kadın 2 hırsız, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Şubat Perşembe günü saat 20.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 1'i kadın 2 kişi çekçek arabalarını kenara koyup etrafı gözetlemeye başladı. Kimsenin geçmediğinden emin olan 2 şüpheli, bir iş yerine ait klima ünitesini devirip, gazını aldı. Daha sonra olay yerinden ayrılan 2 hırsız, yaklaşık 15 dakika sonra işyerinin önüne geri döndü. Tekrar kimsenin geçmediğinden emin olan şüpheliler, üniteyi çekçek arabasına taşıyarak olay yerinden uzaklaştı. Sabah dükkanına geldiğinde klima ünitesinin yerinde olmadığını gören Burak Yıldız, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yaşanan hırsızlığı gören Yıldız, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerin sonucunda 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. 24 saat geçmeden yakalanan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"ÜNİTEYİ SÖKÜP, ÇÖP ARABASINA YÜKLEYİP GİTMİŞLER"

Yaşanan hırsızlığı anlatan Burak Yıldız, "Akşam saat 20.00 sıralarında bir kadın ve yanındaki bir genç gelmiş. Klimanın ünitesini devirmişler. Gazını boşaltıp, gidiyorlar. 4-5 dakika sonra tekrar gelmişler. Üniteyi söküp, çöp arabasına yükleyip gitmişler" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Hırsızlık anlar (Güvenlik kamerası)

-Klima ünitesinin söküldüğü yer

-İş yerinin önünden detay görüntü

-Olayı kaydeden güvenlik kamerası

-Burak Yıldız ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
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Hırsızlık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDE KLİMA ÜNİTESİNİ ÇALAN HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEYLİKDÜZÜ'NDE KLİMA ÜNİTESİNİ ÇALAN HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
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