Beylikdüzü\'nde Park Halindeki Araç Yandı

27.01.2026 17:19
Beylikdüzü'nde hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

BEYLİKDÜZÜ'de park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü. Demir yığınına dönen aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki park halindeki hafif ticari araçta çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sahibine ulaşılamayan araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Hafif ticari araç demir yığınına dönerek kullanılamaz hale gelirken alev alev yandığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: DHA

Beylikdüzü, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Olay

