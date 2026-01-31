Beylikdüzü'nde Silahlı Saldırı: Güvenlik Görevlisi Yaralandı - Son Dakika
Beylikdüzü'nde Silahlı Saldırı: Güvenlik Görevlisi Yaralandı

Beylikdüzü'nde Silahlı Saldırı: Güvenlik Görevlisi Yaralandı
31.01.2026 13:19
Beylikdüzü'nde özel güvenlik görevlisi silahlı saldırıda ağır yaralandı, 17 yaşındaki şüpheli yakalandı.

Beylikdüzü'nde bir sitenin girişinde görev yapan özel güvenlik görevlisi, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Olayla ilgili 17 yaşındaki şüpheli Ç.P. gözaltına alındı.

Olay, önceki gün saat 02.26 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Ihlamur Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine yaptığı kontrolde, sitenin giriş kapısında görevli özel güvenlik personeli M.F.Ö.'nün (48) silahla vurularak yaralandığı belirlendi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekiplerince yürütülen saha çalışmalarında saldırıyı gerçekleştirenin Ç.P. olduğu tespit edildi. Şüpheli, ikamet adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada olayın, M.F.Ö.'nün kişisel husumetinden kaynaklandığı belirlendi. Gözaltına alınan Ç.P., 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

