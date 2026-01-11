Beylikdüzü'nde Su Baskını: Daireler Zarar Gördü - Son Dakika
Beylikdüzü'nde Su Baskını: Daireler Zarar Gördü

11.01.2026 14:17
Yağış sonrası Beylikdüzü'nde 2 daireyi su bastı, polis tahliye yaptı; yetkililer hala gelmedi.

Beylikdüzü'nde yağış nedeniyle 5 katlı dairenin giriş katında bulunan 2 daireyi ve asansör boşluğunu su bastı.

Yakuplu Mahallesi 136. Sokak'taki 5 katlı binanın girişinde bulunan 2 daireyi ve asansör boşluğunu sağanak sonrası su bastı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, apartmanda oturanları tedbiren tahliye etti.

Bina sakinlerinden Ali Temurtaş, su baskınının dün akşam saatlerinde gerçekleştiğini, 14 saattir telefonla aramalarına rağmen yetkililerin gelmediğini söyledi.

Temurtaş, "Polis memurları geldiler sağ olsunlar. Başka hiçbir yetkili gelmedi. Geceden bu yana insanlarla uğraşıyoruz. Burada insanlar mağdur, maddi kayıp var. Yetkilileri bunun için aradım ama gelmediler. Ricada bulunuyoruz, yalvarıyoruz gelmiyorlar. Can kaybı yaşanmasından korkuyoruz. Asansör, elektrik akımı her türlü risk oluşabilir." diye konuştu.

Kaynak: AA

