BEYLİKDÜZÜ'NDE YANGINA MÜDAHALE EDEN İTFAİYE ERİNE OTOMOBİL ÇARPTI - Son Dakika

Olay Kavaklı Mahallesi, İbrahim Müteferrika Caddesi'nde meydana geldi. Bir inşaat alanında bulunan kule vinçte yangın çıktığı ihbarını alan itfaiye ekipleri olay yerine gitti. Yangına müdahale edip kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri toparlandıkları sırada yoldan geçen G.G.'nin kullandığı otomobil itfaiye eri S.D.' ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak yere düşen itfaiye eri hafif şekilde yaralandı. Meslektaşları yaralı arkadaşlarının yardımına koşarken, durum sağlık ekiplerine haber verildi.

BEYLİKDÜZÜ'nde bir inşaatta bulunan kule vinçte çıkan yangına müdahale eden itfaiye erine yoldan geçen otomobil çarptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Ocak ayında haberlere en çok konu olan futbolcular belli oldu