Beylikdüzü Sahaf Söyleşileri 'Koku ve Kültür'le Tamamlandı - Son Dakika
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Beylikdüzü Sahaf Söyleşileri 'Koku ve Kültür'le Tamamlandı

Beylikdüzü Sahaf Söyleşileri \'Koku ve Kültür\'le Tamamlandı

Beylikdüzü Sahaf Söyleşileri, Vedat Ozan'ın ağırlandığı 'Koku ve Kültür'le sona erdi. Ozan, beslenme, lezzet, kapitalizm, sömürgecilik gibi kavramların kokuyla ilişkisi üzerine konuştu.

26.08.2024 13:07
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(İSTANBUL)- Beylikdüzü Sahaf Söyleşileri, Vedat Ozan'ın ağırlandığı 'Koku ve Kültür'le tamamlandı. Moderatörlüğünü Ümit Nar'ın üstlendiği söyleşide Ozan, beslenme, lezzet, kapitalizm, sömürgecilik gibi kavramların kokuyla ilişkisi üzerine konuştu.

11. Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen Sahaf Söyleşileri, 'Koku ve Kültür'le sona erdi. Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Ümit Nar'ın üstlendiği Sahaf Söyleşileri'nin son konuğu koku uzmanı Vedat Ozan oldu. İlk bölümde tat ve koku ilişkisi üzerinde duran Ozan, ikinci bölümde ise baharat konusuna ağırlık verdi. Baharat ticareti için kurulan şirketlerin kapitalizmin ilk finansal yapılarını oluşturduğunu açıklayan Ozan, ilk anonim şirketin ve ilk merkez bankasının da baharat savaşları sonunda ortaya çıktığını vurguladı.

"Koku denince akla ilk olarak parfüm geliyor"

Vedat Ozan, "Ortam çok güzeldi. Vatandaşların katılımı ve ilgisi iyi ve doğru sorular da soruldu. Açıkçası daha önce bu programa gelemediğime üzüldüm. Koku denince akla parfüm geliyor. Fakat parfüm konusuna neredeyse hiç girmedik. Beslenme, lezzet, kapitalizm, sömürgecilik ve bu kavramların kokuyla ilişkisi üzerine konuştuk" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü Sahaf Söyleşileri 'Koku ve Kültür'le Tamamlandı - Son Dakika

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