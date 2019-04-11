Beyoğlu Belediye Başkanı Seçilen Yıldız Mazbatasını Aldı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Beyoğlu Belediye Başkanı seçilen Haydar Ali Yıldız, mazbatasını alarak göreve başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Beyoğlu Belediye Başkanı seçilen Haydar Ali Yıldız, mazbatasını alarak göreve başladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yıldız, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Törene, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş, MHP Beyoğlu İlçe Başkanı Bayram Gölcük, meclis üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.



Yıldız, daha sonra Beyoğlu Belediyesine geçerek Ahmet Misbah Demircan'dan görevi devraldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu için tarihi bir gün olduğunu belirtti.



Hizmetlerinden dolayı Ahmet Misbah Demircan'a teşekkür eden Yıldız, şunları kaydetti:



"Beyoğlu'muzun tüm insanlarına teşekkür ediyorum. Oy veren de vermeyen de bizim vatandaşımızdır. Beyoğlu'na hizmet ederken hiçbir fark gözetmeyeceğiz. Beyoğlu'nda bu zaferi nasıl birlikte taçlandırdıysak bundan sonra da Beyoğlu'nu birlikte yönetme adına bu emaneti hep birlikte üstleniyoruz. Çocuğuyla, genciyle, kadınıyla, yaşlısıyla, engellisiyle insanı esas alarak hizmetlerimizi tarafsız bir şekilde Beyoğlu'na hep birlikte sunacağız. Allah bizlere hep birlikte Beyoğlu'na 'Hoş Bir Sada' bırakmayı nasip eylesin."



Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevini Haydar Ali Yıldız'a devreden Ahmet Misbah Demircan ise Yıldız'a yeni görevinde başarı dileyerek, "Haydar Ali Yıldız kardeşim, Beyoğlu'nun yeni başkanı oldu. Allah güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Üç dönemdir vazife yaptığım Beyoğlu Belediyesini bu anlamlı günde yine kendi partimizden bir kardeşime teslim etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Biz de bundan sonra Beyoğlu'nun bir ferdi olarak bu süreç içerisinde başkanımızın destekçisi olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Bakan Selçuk: Çeyiz Hesabı Desteği Başvuruları 17 Nisan'da Başlıyor

Masaj Salonlarına Fuhuş Baskını: 4'ü Polis, 22 Gözaltı!

Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine Saadet Partisi Genel Merkezi'nin Kapısına Polis Dayandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş'ın Havalimanındaki Diyaloğu Ortaya Çıktı