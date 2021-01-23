Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market 2,5 ton hamsi dağıttı - Son Dakika

Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere 2,5 ton hamsi dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Küçük Piyale Mahallesi'ndeki Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market'e gelen dar gelirli vatandaşlar paketlerde dağıtılan hamsileri alarak evine gitti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, sosyal marketten insanlara yardım yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Balık tüketiminin önemli olduğunu vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Özellikle zor günlerden geçtiğimiz bu salgın sürecinde balık daha da önemli hale geldi. Biz de bu bilinçle Sosyal Markete bağışlanan 2,5 ton balığı ihtiyaç sahibi komşularımıza dağıttık. Bundan sonra da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Başta bağışçılarımız olmak üzere tüm operasyonu özveriyle yöneten mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."