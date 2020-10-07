Beyoğlu'nda 40 ekip ve 100 personelle huzur uygulaması - Son Dakika

Beyoğlu'nda 40 ekip ve 100 personelle huzur uygulaması

İSTANBUL - Beyoğlu'nda emniyet güçlerince çeşitli noktalarda 40 ekip ve 100 personelle huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Ekipleri ve Motorize Yunus ekiplerince dün ilçede Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. 40 ekip ve 100 personelin görev aldığı uygulamada Beyoğlu'nda Dolapdere, Ömer Hayyam ve Tarlabaşı Bulvarı başta olmak üzere birçok noktada denetleme noktaları kuruldu. Ekipler bu noktalarda şüpheli araçları durdurarak araçlarla yolcu ve sürücüler üzerinde arama yaptı.

İlçe genelinde gerçekleştirilen denetlemelerin ilerleyen saatlerde de devam edeceği öğrenildi.