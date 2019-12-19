Beyoğlu'nda alevler mahalleliyi sokağa döktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda alevler mahalleliyi sokağa döktü - Son Dakika

Beyoğlu'nda alevler mahalleliyi sokağa döktü

6 saat önce

BEYOĞLU'nda 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Beyoğlu'nda alevler mahalleliyi sokağa döktü, System.String[]

BEYOĞLU'nda 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında meydana gelen patlama kameralara yansıdı.

Yangın saat 05.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Mahmutağa Sokak'ta bulunan ve daha önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki 3 katlı binanın çatı katına sıçradı. Yangını fark eden bina sakinleri hemen dışarı çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

EVLERİNİN YANIŞINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİLER

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında 4 katlı binanın çatısında patlama meydana geldi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Patlama ile birlikte çevredekilerin paniği artarken, itfaiye ekipleri çalışmalarını patlamanın meydana geldiği bölgede yoğunlaştırdı. Bina sakinleri yangını gözyaşlarıyla izledi.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangının çıkış nedeni ise yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.


İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:56 Kaynak: DHA
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