Son dakika: Tarihi Galata Kulesi'ne çıkan Büyük Hendek Caddesi'nin bir bölümü yayalaştırıldı - Son Dakika

Beyoğlu'nda, Galata Kulesi'ne çıkan Büyük Hendek Caddesi'nin bir bölümü araç trafiğine kapatılarak, yayalaştırıldı.

Beyoğlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği caddelerden birisinde önemli bir adım atıldı. Büyük Hendek Caddesi'nin araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılması için başlatılan çalışma kapsamında ilk uygulama hayata geçirildi.

Tarihi kuleye çıkan caddenin yayalaştırma çalışmaları tamamlanan belirli bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Yeni uygulamayla hem turistler hem de bölge esnafı rahat bir nefes aldı.

Uygulamanın ilk gününde caddeyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, bölge esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, ilçenin yoğun turist akışının olduğu bir turizm bölgesi olduğunu belirtti.

Beyoğlu'nda daha çok turist ağırlayabilme, daha güvenli ve sağlıklı istirahat edebilmelerini sağlamak amacıyla bazı çalışmalar yürüttüklerini aktaran Yıldız, "Bu kapsamda bölge esnafıyla da istişare ederek Büyük Hendek Caddesi'ni yayalaştırma kararı aldık. Bugün itibarıyla Büyük Hendek Caddesi'nin bir kısmını yayalaştırıyoruz. Yeni uygulamayla birlikte bölge esnafımız belirli saatler aralığında malzeme indir-bindir işlerini yapabilecek. Öğlen saat 12.00'den itibaren cadde araç trafiğine kapatılacak. Hem bölge esnafımız hem de misafirlerimiz için hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Belediye, Şişhane Meydanı'ndan Galata Kulesi'ne çıkan caddedeki yaya sirkülasyonunun hayata geçirilmesi planlanan Beyoğlu Kültür Yolu Projesi ile daha da artacak olması nedeniyle caddeyi araç trafiğine kapatma kararı almıştı. Bunun üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezine gönderilen yayalaştırma kararı kabul edilmiş, alınan kararın ardından caddenin yayalaştırılması için çalışmalara başlanmıştı.