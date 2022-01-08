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BEYOĞLU'NDA 'GELECEĞE IŞIK 2' SERGİSİ AÇILDI - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA 'GELECEĞE IŞIK 2' SERGİSİ AÇILDI

08.01.2022 09:20

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Beyoğlu Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 'Geleceğe Işık 2' sergisi sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Beyoğlu Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 'Geleceğe Işık 2' sergisi sanatseverlerle buluştu.

Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi F Sanat Galerisi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen 'Geleceğe Işık 2' sergisine; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yanı sıra çok sayıda sanatçı ile sanatsever katıldı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen 'Geleceğe Işık 2' sergisinin geliri kız çocuklarının eğitimi için kullanılacak. Sergi 31 Ocak 2022 tarihine kadar açık olacak.

PAYDA Paylaşma ve Dayanışma Derneği yararına gerçekleştirilen sergide; sanatçıların yanı sıra, genç yeteneklerden oluşan sanatçı kadrosunun eserleri de sergide yer aldı.

'PANDEMİ SANATIN ÖNEMİNİ BİZE BİR KEZ DAHA ÖĞRETTİ'

Açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünün olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

'Birçok sanatseveri Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezine çekmeyi başardık. Pandemi döneminde sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünü daha fazla hissettik. Pandemi döneminde kültür sanat etkinliklerinden bir anda koptuk. Bu dönemde sanatın hayatımızdaki yerini daha iyi anladık. Sanat; düşündüren, öğreten ve bizi bir araya getiren bir etkinlik. Pandemi, sanatın önemini bir kez daha bize öğretti. Sanatsız yaşamak hiç de kolay değilmiş. Sanat bir lüks değil, bir ihtiyaçtır. Kapsayıcı olmaya çalışan etkinlikler düzenlemeye çalıştık. Her zevke ve her yaşa hitap eden etkinliklerle sanatı insanlarla buluşturduk.'

'SANATÇIYA DESTEĞİMİZİ ARTIRDIK'

Gönüllü çalışmaların profesyonel çalışmalardan daha zor olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Yavuz sözlerini şöyle noktaladı:

'Bakanlık olarak sanatın her alanında sanatçılara verdiğimiz desteğe devam edeceğiz. Pandemi döneminde de özellikle sahne ortamı bulamayan sanat dalları için desteklerimiz artırdık. Geleceğe Işık sergisine başarılar diliyorum. Sanatçı ve sanatseveriniz bol olsun.'

'SERGİDEN ELDE EDİLECEK GELİR KIZ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMLERİNE KATKI SUNACAK'

Törende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 'Beyoğlu'nda güzel bir etkinliğe imza attık. Sergi bu ayın sonuna kadar sanatseverlerin hizmetinde olacak. Bu sergi bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştiriliyor. Bu sergiden elde edilecek gelir, kız öğrencilerin eğitimlerine katkı sunacak. Beyoğlu Belediyesi olarak kız çocuklarının eğitimini önceleyen bir anlayışla bu serginin açılmış olması bizim birincil önceliğimizdi. Hem profesyonel hem de genç yeteneklerin eserleri bu sergide yer alıyor. Sergide oldukça başarılı eserler var. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

Eser alımı için galeri telefonundan veya sosyal medya üzerinden alışveriş yapılabiliyor.

BEYOĞLU'NDA 'GELECEĞE IŞIK 2' SERGİSİ AÇILDI
BEYOĞLU'NDA 'GELECEĞE IŞIK 2' SERGİSİ AÇILDI
BEYOĞLU'NDA 'GELECEĞE IŞIK 2' SERGİSİ AÇILDI
BEYOĞLU'NDA 'GELECEĞE IŞIK 2' SERGİSİ AÇILDI
BEYOĞLU'NDA 'GELECEĞE IŞIK 2' SERGİSİ AÇILDI
BEYOĞLU'NDA 'GELECEĞE IŞIK 2' SERGİSİ AÇILDI
BEYOĞLU'NDA 'GELECEĞE IŞIK 2' SERGİSİ AÇILDI
BEYOĞLU'NDA 'GELECEĞE IŞIK 2' SERGİSİ AÇILDI
BEYOĞLU'NDA 'GELECEĞE IŞIK 2' SERGİSİ AÇILDI
BEYOĞLU'NDA 'GELECEĞE IŞIK 2' SERGİSİ AÇILDI
BEYOĞLU'NDA 'GELECEĞE IŞIK 2' SERGİSİ AÇILDI
BEYOĞLU'NDA 'GELECEĞE IŞIK 2' SERGİSİ AÇILDI
BEYOĞLU'NDA 'GELECEĞE IŞIK 2' SERGİSİ AÇILDI
BEYOĞLU'NDA 'GELECEĞE IŞIK 2' SERGİSİ AÇILDI

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Beyoğlu Belediyesi, Pandemi, Beyoğlu, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BEYOĞLU'NDA 'GELECEĞE IŞIK 2' SERGİSİ AÇILDI - Son Dakika
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