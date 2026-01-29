Beyoğlu\'nda Otel Yangını

Beyoğlu'nda, bir otelin giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bostan Mahallesi Kalyoncu Kuloğlu Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir otelin girişinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Dumanı fark eden çalışanların çabasıyla otelde kalan 3 kişi tahliye edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, caddeyi araç trafiğe kapattı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.
