Beyoğlu\'nda Otel Yangını

Beyoğlu'nda, bir otelin giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bostan Mahallesi Kalyoncu Kuloğlu Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir otelin girişinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dumanı fark eden çalışanların çabasıyla otelde kalan 3 kişi tahliye edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, caddeyi araç trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.