Beyoğlu'nda Otelde Yangın!

29.01.2026 23:38
Beyoğlu'nda bir otelin bodrum katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, 3 kişi tahliye edildi.

Beyoğlu'nda, bir otelin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ömer Avni Mahallesi Karun Çıkmazı Sokağı'nda bulunan 3 katlı bir otelde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otelde mahsur kalan 3 kişiyi binadan tahliye etti.

Binadaki diğer kişiler kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Otelde konaklayan Kadir Güzel, dumanların yükselmesiyle bir anda paniklediklerini anlattı.

Güzel, müşterilerin yangın nedeniyle telaşla dışarıya çıktığını dile getirerek "Panikleyenlerden telefonunu, fotoğraf makinesini düşürenler oldu. Avrupa'da bile bu kadar kısa sürede yangına müdahale edilmiyor." dedi.

Yangın çıktığı esnada odasında oksijenin azaldığını hissettiğini aktaran Güzel, otelde yangın merdiveninin olmadığını iddia etti.

Kaynak: AA

23:41
22:07
21:55
21:16
20:47
20:46
