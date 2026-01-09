Beyoğlu\'nda Ticari Araç Yandı, Market Zarar Gördü

İstanbul Beyoğlu'nda seyir halindeyken yanmaya başlayan hafif ticari araç alev topuna döndü. Alevler, aracın önünde durduğu markete de sıçrarken, yangın önce vatandaşların ardından itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Aracın alev topuna döndüğü anlar vatandaşların kameralarına yansıdı.

Olay, Beyoğlu ilçesi Hacıahmet Mahallesi Kurtoğlu Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoför Aykut Ç'nin hakimiyetindeki hafif ticari aracın motor bölümünden duman çıktı. Araç alev almaya başlayınca şoför kendini dışarı attı. Çevredeki vatandaşlar, alevler içinde kalan araca yangın tüpleriyle müdahale ederken bir yandan itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, alevler yan binaya sıçramadan söndürüldü. Alev topuna dönen araçtan geriye demir yığınları kaldı. Çevredeki markette hasar meydana geldi.

Market sahibi Adem Kavak, "Araç yukarıdan geliyordu. Dumanlar çıkıyordu. Arkadaşlarım arabayı çekemez miyiz hayır dedi. Bir tane araba alev almaya başladı. 3, 4 patlama oldu. O sırada itfaiyeyi aradık işte onlar gelene kadar araba kül oldu, dükkan zarar gördü. Gördüğünüz gibi komple yandı temizledim ama hala geçmedi olay bundan ibaret. Zararımı firma karşılamıyor polis arkadaşa söyledim kendileri de dava açacaksınız dedi. Bakalım davacı olacağız. Çok şükür yaralanan yok can kaybı yok bir şey yok en önemlisi olan da bu gerisi Allah kerim bakacağız işte" dedi. - İSTANBUL