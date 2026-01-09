Beyoğlu'nda Ticari Araç Yandı, Market Zarar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Beyoğlu'nda Ticari Araç Yandı, Market Zarar Gördü

Beyoğlu\'nda Ticari Araç Yandı, Market Zarar Gördü
09.01.2026 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hafif ticari araç alev aldı, yangın markete sıçradı. Olayda can kaybı yok, itfaiye söndürdü.

İstanbul Beyoğlu'nda seyir halindeyken yanmaya başlayan hafif ticari araç alev topuna döndü. Alevler, aracın önünde durduğu markete de sıçrarken, yangın önce vatandaşların ardından itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Aracın alev topuna döndüğü anlar vatandaşların kameralarına yansıdı.

Olay, Beyoğlu ilçesi Hacıahmet Mahallesi Kurtoğlu Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoför Aykut Ç'nin hakimiyetindeki hafif ticari aracın motor bölümünden duman çıktı. Araç alev almaya başlayınca şoför kendini dışarı attı. Çevredeki vatandaşlar, alevler içinde kalan araca yangın tüpleriyle müdahale ederken bir yandan itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, alevler yan binaya sıçramadan söndürüldü. Alev topuna dönen araçtan geriye demir yığınları kaldı. Çevredeki markette hasar meydana geldi.

Market sahibi Adem Kavak, "Araç yukarıdan geliyordu. Dumanlar çıkıyordu. Arkadaşlarım arabayı çekemez miyiz hayır dedi. Bir tane araba alev almaya başladı. 3, 4 patlama oldu. O sırada itfaiyeyi aradık işte onlar gelene kadar araba kül oldu, dükkan zarar gördü. Gördüğünüz gibi komple yandı temizledim ama hala geçmedi olay bundan ibaret. Zararımı firma karşılamıyor polis arkadaşa söyledim kendileri de dava açacaksınız dedi. Bakalım davacı olacağız. Çok şükür yaralanan yok can kaybı yok bir şey yok en önemlisi olan da bu gerisi Allah kerim bakacağız işte" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, İtfaiye, Beyoğlu, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Beyoğlu'nda Ticari Araç Yandı, Market Zarar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte şaşkına çeviren manzara Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi Trafikte şaşkına çeviren manzara! Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu
PFDK’den 489 kişiye men cezası PFDK'den 489 kişiye men cezası
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Benfica’da Jose Mourinho dönemi sona eriyor İşte yerine geçecek isim Benfica'da Jose Mourinho dönemi sona eriyor! İşte yerine geçecek isim
Mauro Icardi, Fenerbahçe’ye karşı 2 gol atarsa tarihe geçecek Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye karşı 2 gol atarsa tarihe geçecek

18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
16:20
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
15:55
YPG’ye büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 18:16:40. #7.11#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Ticari Araç Yandı, Market Zarar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.