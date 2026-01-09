Beyoğlu'nda Ticari Araçta Yangın

Beyoğlu'nda seyir halindeyken yangın çıkan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Hacıahmet Mahallesi Kurtoğlu Caddesi'nde, Aykut Ç'nin kullandığı hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden sürücü, aracını durdurarak dışarı çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kullanılamaz hale gelen araç, çekiciyle kaldırıldı.
