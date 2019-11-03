Beyoğlu'ndaki tarihi binanın yıkım çalışmalarına başlandı

BEYOĞLU Ayhan Işık Sokak'taki 5 katlı tarihi bina, 2 Ekim tarihinde parçalar dökülmesi üzerine belediye ekipleri tarafından boşaltmış ve mühürlemişti. Ardından güçlendirme çalışmaları başlamış, ancak yıkılma tehlikesi nedeniyle bir süre sonra çalışmalar durdurulmuştu. Yapılan incelemeler sonrası Anıtlar Kurulu ve Beyoğlu Belediyesi'nce yıkılması kararı verilen binanın yıkımına başlandı.

Yıkım çalışmalarından sorumlu olan teknik şef Süleyman Egepehlivan, "Bizi buraya ilk çağırdıklarında binada büyük bir hasar vardı. Binanın birden kendiliğinden çöküp insanlara zarar vermediğine şükür ediyoruz. Biz binanın ana taşıyıcılarını çelik üzerine alarak destekledik ve binanın çökme riskini minimuma indirerek yıkım işlemini başlattık. Şu anda yoğun bir şekilde 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Şu anda bir sıkıntı yok, yıkım normal seyrinde devam ediyor. Binaya girmek çok riskli, hala risk devam ediyor ama biz bunu minimuma indirerek mümkün olduğunca tedbirli çalışıyoruz. Bir kat daha sıkıntımız var, sonrasında çalışmalar rahatlıkla devam edecek. Programımızda bir süreç var ama olumsuzluk olursa süreçte uzayabilir, en kısa zamanda bitirilip sokak esnafının mağduriyetini bitirmek istiyoruz. İstiklal Caddesi'nde olduğumuzda insan trafiği de çalışmalarımızı yavaşlatan bir etken" dedi.

- İstanbul