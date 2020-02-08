Beyoğlu Unkapanı Köprüsü girişinde araç takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

Beyoğlu Unkapanı Köprüsü girişinde sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra savrularak takla attı. 5 kişinin bulunduğu otomobilde 3 kişi yaralandı.



Kaza, saat 03.00 sularında Beyoğlu Bedrettin Mahallesi Refik Saydam Caddesi Unkapanı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametinde seyreden ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolündeki 34 JF 5873 plakalı otomobil, Unkapanı Köprüsü girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Önce bariyerlere çarpan otomobil, Karaköy istikametindeki alt geçit girişine savrularak takla attı. Sürücüyle birlikte 4 yolcunun da bulunduğu araçta 3 kişi hafif yaralandı. Araçta bulunan diğer 2 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Takla atan araç, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı.



Öte yandan takla atan araçta alkol şişelerinin bulunduğu görüldü. - İSTANBUL