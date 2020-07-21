Beypazarı Kaymakamlığı, gelecek ay yeni binasına taşınacak - Son Dakika

Beypazarı Kaymakamlığı, gelecek ay yeni hizmet binasına taşınacağı bildirildi.
İlçenin Hacıkara Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerine inşa edilen Hükümet Konağı inşaatında son aşamaya gelindi.
Kaymakam Temel Ayca, 4 katlı yeni hizmet binasının ilçeye yakışır nitelikte olduğunu dile getirdi.
Kurban Bayramı'nın ardından taşınma işlemlerinin başlayacağını aktaran Ayca, birçok birimin burada hizmet vereceğini belirterek, "Yeni Hükumet Konağı'nın şimdiden ilçeye hayırlı olmasını diliyorum." dedi.