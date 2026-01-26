Beypazarı\'nda Ahşap Evde Yangın Çıktı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.