Beypazarı\'nda Çocuklar İçin Eğlenceli Etkinlik

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Aile Yaşam Merkezi Müdürlüğünce çocuklara ve ailelerine yönelik etkinlik yapıldı.
Merkez düzenlenen etkinlikte kukla sanatçısı Ali Cengiz çocuklarla bir araya geldi.
Cengiz, yaptığı kukla gösterisi ile çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.
Etkinlikte ayrıca anne ve babalara yönelik çocuklara okuma alışkanlığı kazandırılmasına ilişkin seminer verildi.
