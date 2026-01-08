Beypazarı'nda Çorba İkramı

Beypazarı Belediyesi ekipleri, pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor.
İlçede çarşamba ve pazar günleri açılan pazarların girişine belediye ekiplerince stant kuruluyor.
Ekipler, esnafa ve alışverişe gelen vatandaşlara sıcak çorba dağıtıyor.
Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, yaptığı açıklamada, uygulamanın kış boyunca devam edeceğini belirtti.
