Beypazarı\'nda Hatimle Teravih

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ramazan ayında 4 camide hatimle teravih namazı kılınacak.

İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, Tabakhane Cami'de asırlardır süre gelen geleneği bozmadıkların ve bu ramazan ayında da yine teravih namazlarının hatimle kılınacağını söyledi.

Yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelinde tüm camilerde temizlik çalışması başlatan belediye ekiplerine teşekkür eden Süsün, "Ramazan ayı boyunca müftülük olarak belirlediğimiz ve cemaati oldukça kalabalık olan camilerden başta Tabakhane Cami olmak üzere Fatih Cami, Osmangazi Cami ve Cemiyet Evleri Cami'nde hatimle teravih namazı kılınacak." dedi.