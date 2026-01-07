Beypazarı\'nda Hayvan Besleme Semineri

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde hayvan besleme semineri düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile bir firmanın desteğiyle düzenlenen seminerde, Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Başalan tarafından küçükbaş ve büyükbaş hayvan beslemede temel ilkeler konusunda besiciler ve hayvan sahipleri bilgilendirildi.

Seminerin sonunda besiciler ve hayvan sahiplerinin soruları da cevaplandırıldı.