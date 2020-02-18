Beypazarı'nda polislerden Eti Soda AŞ Özel Eğitim Okuluna ziyaret - Son Dakika

Beypazarı Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görevli memurlar, Eti Soda AŞ Özel Eğitim Okuluna ziyarette bulunarak engelli öğrencilerle vakit geçirdi.
Toplum Destekli Polislik Amirliğince organize edilen etkinlikte, farklı birimlerde görev yapan polis memurları yer aldı.
80 öğrencinin eğitim gördüğü okula gelen emniyet mensupları ilk olarak öğrencilere polis şapkası dağıttı.
Okulun bahçesinde düzenlenen etkinlik boyunca eğlenen engelli öğrencilere polisin görev ve yetkileri anlatıldı. Bazı öğrenciler polis şapkalarıyla selam verdi.
Okul Müdürü Levent Yüksel, emniyet görevlilerine teşekkür etti.