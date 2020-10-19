Beypiliç Boluspor'da Ahmet Taşyürek dönemi sona erdi

Yönetim kurulu, Taşyürek ve ekibine başarılar diledi.

Beypiliç Boluspor Kulübü Yönetim Kurulu, karşılaşmanın bitiminde maçın hakemi Cihan Aydın ile tartışan teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yollarını ayırdı.

Ligin 5. haftasında 1 puan ile 17. sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, dün Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşılaştığı Tuzlaspor'a 2-1 yenildi.

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor , teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yollarını ayırdı.

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