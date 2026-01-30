Beyrut'ta Kedilere Yuva: Diyana Abadi'nin Mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beyrut'ta Kedilere Yuva: Diyana Abadi'nin Mücadelesi

30.01.2026 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyana Abadi, Beyrut'ta 70 sahipsiz kediyi besleyip koruyarak ekonomik zorluklarla mücadele ediyor.

ETHEM EMRE ÖZCAN/VESİM SEYFEDDİN - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sahipsiz kedilere bakan 57 yaşındaki Diyana Abadi, evini ve iş yerini 70 kediye yuva yaparken, artan masraflar karşısında ayakta kalmaya çalışıyor.

Abadi için henüz çocuk yaştayken sahip olduğu kedisinin ölümü adeta dönüm noktası oldu. O günden sonra yardıma muhtaç hiçbir hayvanı görmezden gelemedi.

Bugün 57 yaşında olan Abadi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye Banliyösü'nde evini ve küçük iş yerini sokak kedileri için bir sığınağa dönüştürdü.

Halihazırda 70 kediye bakan Abadi, yaralı ve bakıma muhtaç hayvanları tedavi ettirerek onlara güvenli bir yaşam alanı sunuyor.

Sevgi ve şefkatle baktığı kedileri için mücadele eden Lübnanlı kadın, artan mama ve tedavi masrafları karşısında da ayakta durmaya çalışıyor.

Abadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedilerle ilişkisinin çocukluk döneminde başladığını belirterek, "İlk kedimi kaybetmem bende derin bir iz bıraktı. O günden sonra yardıma ihtiyacı olan hiçbir kediyi görmezden gelemedim." dedi.

İlk kurtarma deneyimini yaralı bir kediyle yaşadığını anlatan Abadi, onu iş yerine alarak tedavi ettiğini, zamanla çevredeki insanların da hasta ve sahipsiz kedileri kendisine getirmeye başladığını söyledi.

Abadi, "Komşular ne yaptığımı duyunca başka kediler de getirdi. Hiçbirini geri çeviremedim. Böylece sayıları yavaş yavaş arttı." ifadesini kullandı.

Lübnan'da derinleşen ekonomik krizin bakım koşullarını daha da zorlaştırdığını vurgulayan Abadi, artan mama ve veteriner masrafları nedeniyle büyük güçlük yaşadığını kaydetti.

Kedilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirten Abadi, zaman zaman fide yetiştirip satarak elde ettiği gelirle masrafların bir kısmını karşıladığını dile getirdi.

Sınırlı destek

Abadi, İsrail'in son dönemde Lübnan'ın Dahiye banliyösünü hedef alan yoğun saldırıları sırasında da kedilerini geride bırakmayı reddetti.

Bombardıman sırasında bölgeden ayrılmadığını aktaran Abadi, bu kadar çok kediyi kabul edecek bir yer bulamadığını söyledi.

Kedilerin sağlık koşullarına özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Abadi, "Temiz beslenme, sürekli hijyen ve hastalık durumunda hızlı müdahale çok önemli. Çünkü bir kedi hastalandığında enfeksiyon diğerlerine de bulaşabiliyor." diye konuştu.

Herhangi bir düzenli gelir ya da kurumsal destek almadığını belirten Abadi, yalnızca birkaç ay önce kendisiyle ilgili paylaşılan bir video sonrası sınırlı yardımlar ulaştığını kaydetti.

Bugün kedileriyle iş yerinde yaşamını sürdüren Abadi, onları ailesi olarak gördüğünü ifade ederek "Özellikle son yıllarda, Kovid-19 süreci ve savaşla birlikte bana getirilen kedi sayısı arttı. Bazı insanlar taşınma ya da tadilat gerekçesiyle kedilerini bırakıp bir daha geri dönmedi." diye konuştu.

Abadi, "Maddi sıkıntılar nedeniyle bazı kedileri sahiplendirmeye çalışıyorum. Bu yükü tek başına taşımakta zorlanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyrut'ta Kedilere Yuva: Diyana Abadi'nin Mücadelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

12:28
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 12:36:52. #7.11#
SON DAKİKA: Beyrut'ta Kedilere Yuva: Diyana Abadi'nin Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.