Beyşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan konser - Son Dakika
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Beyşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan konser

16.06.2022 15:13
Beyşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan konser

Beyşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun konseri beğeni topladı.

Beyşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun konseri beğeni topladı.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda bestekar ve ses sanatçısı Ali Osman Erbaşı'nın eğitimiyle oluşturulan Türk Halk Müziği Korosu Türk Halk Müziği eserleri seslendirdi.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun ilk konseriyle Beyşehirlilerin karşısına çıktığını belirterek, "Ali Osman Erbaşı, Müslüm Gürses ve Zara gibi sanatçılarımıza beste yapan bir üstadımızdır. O bu toprakların yetiştirdiği ender sanatçılardan biridir. Koromuzu eğitip bir arada bizlere bu gururu yaşatan üstat Ali Osman Erbaşı hocama teşekkür ediyorum." dedi.

Programda, Beyşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları antrenörü Melda Kasapoğlu tarafından hazırlanan folklor gösterileri de ilgiyle izlendi.

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Kaynak: AA

Beyşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan konser - Son Dakika

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