Beyşehir'de, "Beyşehir ve Yöresi Kırsal Kalkınma Toplantısı" yapıldı - Son Dakika

Beyşehir'de, "Beyşehir ve Yöresi Kırsal Kalkınma Toplantısı" yapıldı

Beyşehir ilçesinde, Beyşehir ve Yöresi Kırsal Kalkınma Toplantısı düzenlendi.

Beyşehir ilçesinde, Beyşehir ve Yöresi Kırsal Kalkınma Toplantısı düzenlendi.

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Beyşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Kültür ve Yaşam Merkezi'nde organize edilen toplantıda konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, belediye olarak ilçede tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasını istediklerini söyledi.

Bu kapsamda, adımlar attıklarını, çalışmalar yürüttüklerini anlatan Bayındır, düzenlenen toplantının da bu çerçevede gerçekleştirildiğini söyledi. ilçede hayata geçirmek istedikleri tıbbi aromatik bitkiler projesi dolayısıyla arazilerde bitkilerin buluşturulması öncesinde bölge çiftçisine alternatif ürün yetiştirme konusunda yol göstermek istediklerini vurgulayan Bayındır, şöyle konuştu:

"'Hep birlikte üreten Beyşehir' sloganıyla çıktığımız bir yol var. Endemik bitkiler ve aromatik bitkilerle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bizlere destek vermek için gelen kıymetli hocalarımızın bilgilerinden feyz alarak Beyşehir'de hep birlikte çalışacağız. İlçemizde tarım noktasında yeni arayışlar içerisindeyiz. Bölgemizde ziraat ve tarımla uğraşan nüfusumuzun fazla olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla çiftçilerimiz zaten buğday, arpa, şekerpancarı, mısır, gibi ürünleri üretip satıyor. Bizim amacımız ürün çeşitliliğini artırarak, çiftçimize ek gelir sağlamaktır. Ardından şehrimizin, bölgemizin ekonomisine daha sonrasında ise makro ölçekte ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak olacaktır."

Bayındır, ağustos, eylül ve ekim aylarında arazi ihalelerinin olacağını, kırsal mahallelerde bu tarımsal çalışmaların nerelere yapılacağı ya da yapılmayacağının tespit edileceğini kaydetti.

Beyşehir Belediyesi, Bayındır, Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyşehir'de, 'Beyşehir ve Yöresi Kırsal Kalkınma Toplantısı' yapıldı - Son Dakika
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