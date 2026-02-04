Beyşehir\'de Gıda Kontrolleri Başladı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesini sağlamak amacıyla "gıda dedektifleri" yeniden sahaya çıktı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri ilçe genelinde gıda üretimi ve gıda satışı yapan işletmelerde denetimler gerçekleştirildi. Denetimler sırasında işletme sahipleri ve çalışan personele, yürürlükteki gıda mevzuatı kapsamında gerekli bilgilendirme ve uyarıların yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tüketicilerimizin sağlığının ve menfaatlerinin korunması, firmalar arasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Vatandaşlarımız; gerek toplu tüketim alanlarında gerekse alışveriş yaptıkları noktalarda karşılaştıkları olumsuzlukları Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait 174 Alo Gıda Hattı üzerinden bildirebilirler." - KONYA