Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de Kültür ve Sanat Merkezi'nde çalışma atölyeleri kuruldu
Son Dakika Güncel Beyşehir'de Kültür ve Sanat Merkezi'nde çalışma atölyeleri kuruldu

Beyşehir'de Kültür ve Sanat Merkezi'nde çalışma atölyeleri kuruldu

8 saat önce

Beyşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde oluşturulan çalışma atölyelerinde kültürel ve sanatsal faaliyetler başladı.

Beyşehir'de Kültür ve Sanat Merkezi'nde çalışma atölyeleri kuruldu, System.String[]

Beyşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde oluşturulan çalışma atölyelerinde kültürel ve sanatsal faaliyetler başladı.


Atatürk Caddesi üzerindeki merkezde inşa edilen 10 farklı odada çinicilik, dekorasyon, filografi, atıktan sanata, doğanın oyun yüzü, hobi, çömlek ve seramik, görsel sanatlar ve süs kabağı işlemeciliği, müzik, ahşap boyama ve dekorasyon, ahşap boyama, geri dönüşüm ve dekorasyon ve resim çalışmaları yapılıyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı açıklamada belediye bünyesinde açtıkları merkezde faaliyetlerin başlamasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Beyşehir ve yöresinin geçmişten günümüze gelen çok zengin kültür ve sanat potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Bayındır, belediye olarak bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirebilmek için çalışmalara hız verdiklerini belirtti.

Atatürk Caddesi, Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:34 Kaynak: AA
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