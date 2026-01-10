Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Enes C. yönetimindeki 07 JJ 330 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunun 11. kilometresinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Hasan U. ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de Otomobil Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?