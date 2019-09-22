Beyşehir'de otomobil panoya çarptı: 2 yaralı

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Meltem Yeşilyurt (21), Beyşehir Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaldırım üzerindeki Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) kamera direğinin yanındaki panoya çarpan otomobil, yaklaşık 3 metre ilerideki otobüs durağının bulunduğu kaldırım üzerine çıkarak durabildi.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Cesur (23) idaresindeki 42 B 0035 plakalı otomobil, Ali Akkanat Bulvarı'nda Feride Akkanat Öğrenci Yurdu önünde kontrolden çıktı.

Beyşehir ilçesinde, bir otomobilin panoya çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

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