Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de otomobil panoya çarptı: 2 yaralı
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Beyşehir'de otomobil panoya çarptı: 2 yaralı

1 saat önce

Beyşehir ilçesinde, bir otomobilin panoya çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Beyşehir'de otomobil panoya çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Beyşehir ilçesinde, bir otomobilin panoya çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Cesur (23) idaresindeki 42 B 0035 plakalı otomobil, Ali Akkanat Bulvarı'nda Feride Akkanat Öğrenci Yurdu önünde kontrolden çıktı.

Kaldırım üzerindeki Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) kamera direğinin yanındaki panoya çarpan otomobil, yaklaşık 3 metre ilerideki otobüs durağının bulunduğu kaldırım üzerine çıkarak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Meltem Yeşilyurt (21), Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:10 Kaynak: AA
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