Beyşehir'de otomobil panoya çarptı: 2 yaralı

Beyşehir ilçesinde, bir otomobilin panoya çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Cesur (23) idaresindeki 42 B 0035 plakalı otomobil, Ali Akkanat Bulvarı'nda Feride Akkanat Öğrenci Yurdu önünde kontrolden çıktı.
Kaldırım üzerindeki Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) kamera direğinin yanındaki panoya çarpan otomobil, yaklaşık 3 metre ilerideki otobüs durağının bulunduğu kaldırım üzerine çıkarak durabildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Meltem Yeşilyurt (21), Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.