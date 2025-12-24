Beyşehir'de Tecrübe Paylaşımı Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beyşehir'de Tecrübe Paylaşımı Toplantısı

Beyşehir\'de Tecrübe Paylaşımı Toplantısı
24.12.2025 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyşehir Müftülüğü'nde din hizmetleri üzerine tecrübe paylaşımı yapıldı, önemli mesajlar verildi.

Beyşehir Müftülüğünce "Tecrübe Paylaşımı Toplantısı" gerçekleştirildi.

Beyşehir Müftülüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, din hizmetlerinde süreklilik, samimiyet ve sorumluluk bilincinin önemli olduğunu söyledi.

Özverili çalışmalarından dolayı din görevlilerine teşekkür eden Öge, bu gibi programların çok önemli olduğunu dile getirdi.

Diğer konuşmacılar da görev süreleri boyunca edindikleri mesleki deneyimleri ve sahadaki uygulamalara dair tecrübelerini katılımcılarla paylaşarak, din hizmetlerinde istikrar ve sorumluluk anlayışına vurgu yaptı.

Uluslararası ticaretin nabzı Beyşehir'de attı

Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi'nde "Uluslararası Ticarette İşleyiş ve Vizyon, Profesyonellerin Bakış Açısı" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Akbıyık, üniversite ve sektör iş birliğinin önemine dikkati çekerek, gençlerin uluslararası ticaret alanında donanımlı bireyler olarak yetişmesinin ülkenin ekonomik geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Akbıyık, bu tür etkinliklerin artarak devam etmesinin hem öğrenciler hem de iş dünyası için önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir'de Tecrübe Paylaşımı Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 05:28:03. #7.11#
SON DAKİKA: Beyşehir'de Tecrübe Paylaşımı Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.