Beyşehir'e KOSKİ yatırımları istişare edildi - Son Dakika

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ve İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir'i ziyaret etti.

Demir ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ziyarette KOSKİ'nin ilçedeki yatırımları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Demir, yapılacak her çalışmada işbirliği ve koordinasyonun önemine işaret etti.

Kaymakam Özdemir ve Başkan Bayındır, misafirperverliğinden ve ilçeye yapılacak KOSKİ yatırımlarından dolayı Demir'e teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.