Beyşehir Gölü'nde yavru su kuşları ilgi çekiyor - Son Dakika
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Beyşehir Gölü'nde yavru su kuşları ilgi çekiyor

13.06.2022 14:11

Beyşehir Gölü'nde gözlerini dünyaya açmaya başlayan yavru su kuşlarının ebeveynleri ile kıyılarda yaptığı gezinti görenlerin ilgisini çekiyor.

Beyşehir Gölü'nde gözlerini dünyaya açmaya başlayan yavru su kuşlarının ebeveynleri ile kıyılarda yaptığı gezinti görenlerin ilgisini çekiyor.

Beyşehir Gölü kıyıları son yıllarda onlarca su kuşu türüne yaşam alanı oldu.

Kent merkezindeki kıyılarda gezinti yapan vatandaşlar, kuluçkadan çıkan yavrularıyla su yüzeyinde yiyecek arayışında olan su kuşlarını yakından görme imkanı buluyor.

Sakar meke ile halk arasında "dalağan" olarak bilinen bahriler, su yüzeyinde dalışlar yaparak aileye katılan yeni yavru bireylerini sucul bitkilerle besliyor.

Sazlıkların arasında bitki örtüsünden oluşturdukları yuvalarında kuluçkaya yatan bazı sakar mekeler de dikkat çekiyor.

Beyşehir Gölü'nde yavru su kuşları ilgi çekiyor
Beyşehir Gölü'nde yavru su kuşları ilgi çekiyor
Beyşehir Gölü'nde yavru su kuşları ilgi çekiyor
Beyşehir Gölü'nde yavru su kuşları ilgi çekiyor

YORUMLAR
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Beyşehir Gölü'nde balıkçılların balık avı objektiflere yansıdı Beyşehir Gölü'nde balıkçılların balık avı objektiflere yansıdı Su seviyesi yükselen Sultan Sazlığı göçmen kuşları ağırlıyor Su seviyesi yükselen Sultan Sazlığı göçmen kuşları ağırlıyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir Gölü'nde yavru su kuşları ilgi çekiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyşehir Gölü'nde yavru su kuşları ilgi çekiyor - Son Dakika
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