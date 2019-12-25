Beytüllahim'de Noel kutlamaları (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beytüllahim'de Noel kutlamaları (2) - Son Dakika

Beytüllahim'de Noel kutlamaları (2)

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bando takımının yürüyüşü Kutlama alanına gelenler Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pierbattista Pizzaballa'nın kutlamalara katılması Batı Şeria'nın güneyinde Hazreti İsa'nın doğum yeri olarak bilinen Beytullahim'de Noel kutlamaları başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bando takımının yürüyüşü

Kutlama alanına gelenler

Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pierbattista Pizzaballa'nın kutlamalara katılması Batı Şeria'nın güneyinde Hazreti İsa'nın doğum yeri olarak bilinen Beytullahim'de Noel kutlamaları başladı. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen Hristiyanlar, Beytüllahim'deki kutlamaları izlemek ve ayine katılmak için Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş (Mehd) Kilisesi'nin çevresinde toplandı.

Beytüllahim'de Noel kutlamaları (2)

Batı Şeria, Kudüs, Noel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:02 Kaynak: AA
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