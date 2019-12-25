Beytüllahim'de Noel kutlamaları (2) - Son Dakika

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Bando takımının yürüyüşü

Kutlama alanına gelenler

Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pierbattista Pizzaballa'nın kutlamalara katılması Batı Şeria'nın güneyinde Hazreti İsa'nın doğum yeri olarak bilinen Beytullahim'de Noel kutlamaları başladı. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen Hristiyanlar, Beytüllahim'deki kutlamaları izlemek ve ayine katılmak için Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş (Mehd) Kilisesi'nin çevresinde toplandı.